Astăzi, vremea va fi predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în ultima decadă a lunii septembrie în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte (viteze de peste 70…80 km/h), în Banat unde rafalele vor atinge 55…65 km/h cu precădere în sudul regiunii și temporar, cu viteze mai mici, în Moldova.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, iar cele minime între 7 și 15 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, spre 1 grad, dar și mai ridicate, până la 18 grade, în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, se va semnala ceață, pe alocuri în regiunile extracarpatice, în depresiuni și izolat în rest, iar la finalul intervalului, în depresiunile Carpaților Orientali vor fi condiții de brumă.

În București, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26…28 de grade, iar cea minimă de 11…13 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

