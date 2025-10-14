Zi de mare sărbătoare la Iași. De ziua Sfintei Cuvioase Parascheva sunt așteptați zeci de mii de credincioși la Catedrala Mitropolitană din Iași. Oameni din toate colțurile țării stau la cozi kilometrice pentru a se ruga la racla cu moaște. Printre ei sunt mulți pensionarii care au venit să se roage pentru sănătate și pentru un trai mai bun. Aceștia au primit ceai și cafea ca să facă față orelor întregi de stat la coadă.

Marți dimineață, aproximativ 19.000 de persoane se aflau la cozile formate în zona Catedralei Mitropolitană din Iași, iar alți peste 165.000 au trecut pe la moaștele Sintei Parascheva, potrivit BZI.

Astăzi este si ziua culminantă a evenimentlor organizate la Iași, pentru că se prăznuiește hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

PROGRAMUL ZILEI

07:00-09:00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare;

09:00–12:30 – Sfânta Liturghie oficiată pe podiumul special amplasat pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00 – Slujba de priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Slujba de Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, iar răspunsurile vor fi date de Corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iași.