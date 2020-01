Noul președinte executiv al Politehnicii Iași, Ciprian Paraschiv, a fost prezentat oficial asătzi, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la Primăria Iași, la care au mai participat primarul Mihai Chirica și fostul președinte Adrian Ambrosie, devenit manager executiv la club.

”M-am întors acasă. Modelul de audit pe care vreau să-l fac este extrem de complex. Vreau să știu fiecare cui bătut în vestiar. Indiferent de ce voi găsi în club, sunt optimist. Știu ce pot ca manager. Fără falsă modestie mă consider unul dintre primii trei manageri din sportul românesc. Am avut un training la cel mai înat nivel, vin dintr-o instituție care are o cultură de multinațională. Sunt convins că împreună cu comunitatea locală voi putea duce Iașul acolo unde îmi doresc. Obiectivele fixate sunt pe termen scurt, mediu și lung, adică pe un an, trei ani și cinci ani. Primul ar fi ca echipa să rămână în Liga I și să avem un echilibru financiar. Pe termen mediu îmi doresc să avem o Academie de Copii și Juniori în primele 5 din țară, iar pe termen lung Iașiul să fie o echipă care joacă în cupele europene. E clar că vor trebui coordonate cu cifre și cercetări aceste obiective. Nu ne putem asuma obiective fără bugete. Aici va fi rolul meu, să facem astfel încât Iașiul să-și poată permite ca în cinci ani să atace cupele europene”, a spus Cip Paraschiv.

Întrebat de salariul pe care îl va avea la Poli Iași, Paraschiv a replicat că va câștiga ”decent”: ”Din punct de vedere al veniturilor, la Iași nu voi câștiga mai mult decât câștigam la Federație, dacă punem la socoteală toate proiectele în care eram implicat. Dar dacă vă închipuiți că am venit să fac voluntariat la Iași, nu. Sunt un manager de top, am venit să fac treabă. Câștig decent, dar în mod cert mai puțin decât a avut domnul Florin Prunea când a fost la Iași”.

”Ciprian Paraschiv are un CEC în alb din partea mea pentru a conduce destinele acestui club”, a spus Mihai Chirica.

Legat de partea financiară, primarul Mihai Chirica a spus că nu este dramatică: ”Este cea mai bună situație financiară pe care clubul o are de cel puțin 10 ani încoace. Datoria a scăzut sub un milion de euro”.