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7 nov. 2026, 10:25
Stoica Marian
Rugby: România – Tonga 38-43, în Cupa Națiunilor!
7 nov. 2026, 10:20
Stoica Marian
FC Argeș – Dinamo 2-1: Victorie dramatică pentru piteșteni! Gol decisiv în prelungiri
7 nov. 2026, 09:31
Stoica Marian
Arbitrii partidelor de sâmbătă, din Superliga. Istvan Kovacs, delegat la Farul - Rapid
6 nov. 2026, 13:22
Stoica Marian
Ionuț Radu ratează convocarea la naționala României. Portarul de la Celta Vigo nu va juca în meciurile din noiembrie
6 nov. 2026, 08:42
Stoica Marian
Universitatea Craiova, victorie importantă în Conference League! Oltenii au învins KF Egnatia cu 2-0
FC Argeș – Dinamo 2-1: Victorie dramatică pentru piteșteni! Gol decisiv în prelungiri
7 nov. 2026, 10:20
Arbitrii partidelor de sâmbătă, din Superliga. Istvan Kovacs, delegat la Farul - Rapid
7 nov. 2026, 09:31
Ionuț Radu ratează convocarea la naționala României. Portarul de la Celta Vigo nu va juca în meciurile din noiembrie
6 nov. 2026, 13:22
Universitatea Craiova, victorie importantă în Conference League! Oltenii au învins KF Egnatia cu 2-0
6 nov. 2026, 08:42
Cristiano Ronaldo se retrage de la naționala Portugaliei! Mesajul emoționant prin care a anunțat despărțirea
5 nov. 2026, 14:06
Liga Campionilor: PSG a făcut spectacol și a învins cu 6-0 Villarreal! Victorii categorice pentru Barcelona și Inter Milano
4 nov. 2026, 09:27
Interul lui Cristi Chivu revine în Liga Campionilor! Programul serii de marți
3 nov. 2026, 09:08
U Cluj a învins FCSB cu 1-0! Jovo Lukic a decis derby-ul de pe Cluj Arena
3 nov. 2026, 08:54
Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.
2 nov. 2026, 08:09
Cum recunoști o platformă online ușor de folosit? Repere utile în 2026
30 oct. 2026, 15:20
Cum diferă platformele de streaming în 2026? De la videoclipuri și seriale la sport în direct
30 oct. 2026, 13:12
Handbal / Dinamo București, în grupele principale ale Ligii Campionilor
30 oct. 2026, 08:37
Cupa României, rezultate și clasamente după etapa a doua. Surprize în ultima zi
30 oct. 2026, 08:03
Costin Curelea pleacă de la naționala U21 a României. FRF nu îi prelungește contractul
29 oct. 2026, 14:43
A murit Răzvan Apostolescu, voce cunoscută a emisiunii „Fotbal minut cu minut”
27 oct. 2026, 12:24
Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026! Sezonul record care l-a dus în fruntea fotbalului mondial
27 oct. 2026, 07:20
Balonul de Aur 2026: la ce oră începe gala și unde poate fi urmărită în România
26 oct. 2026, 11:40
Real Madrid a învins Barcelona cu 2-1 în El Clásico. Mbappé a marcat golurile victoriei
26 oct. 2026, 08:21
Dinamo, remiză dramatică pe terenul lui CFR Cluj. Echipa lui Șumudică a condus cu 2-0
26 oct. 2026, 08:03
Cum verifici dacă un operator de jocuri de noroc are licență ONJN: ghid pentru cazinourile online noi (2026)
24 oct. 2026, 10:22
Vincent Kompany, transportat de urgență la spital după ce s-a prăbușit la baza lui Bayern Munchen
23 oct. 2026, 19:12
Max Verstappen critică dur circuitul din Austin înaintea Marelui Premiu al SUA: „Denivelările sunt inacceptabile”
23 oct. 2026, 10:24
Adversarele Universității Craiova, rezultate importante înaintea duelurilor din Conference League
23 oct. 2026, 10:02
Inter d’Escaldes - Universitatea Craiova 1-3. Oltenii obțin prima victorie în Conference League
22 oct. 2026, 22:30
Europa League: Juventus, Leverkusen și Benfica în fruntea fazei Ligii
21 oct. 2026, 14:37
PSG a învins Barcelona cu 4-2 în Liga Campionilor. Liverpool, victorie spectaculoasă cu Villarreal, după ce a fost condusă cu 0-2
21 oct. 2026, 08:30
Răzvan Burleanu a câștigat procesul de la TAS. Rămâne președintele FRF pentru al patrulea mandat
20 oct. 2026, 11:32
Liga Campionilor revine cu etapa a treia. Programul complet al meciurilor de marți și miercuri
20 oct. 2026, 09:01
FCSB învinge FC Voluntari cu 2-1, după un gol decisiv în minutul 85
20 oct. 2026, 08:48
Sorana Cîrstea coboară pe locul 17 WTA după eșecul de la Wuhan
19 oct. 2026, 10:33
Siegfried Mureșan compară nominalizările PSD cu propunerile PNL pentru Guvernul Niculescu
16 oct. 2026, 11:42
Universitatea Craiova a remizat cu Getafe, scor 1-1, în Conference League
16 oct. 2026, 09:09
Spectacol total în Liga Campionilor! 46 de goluri în nouă meciuri
15 oct. 2026, 07:56
Fotbal. Spectacol total în Liga Campionilor. Interul lui Chivu a primit 4 goluri acasă
14 oct. 2026, 07:56
Tenis / Sorana Cîrstea, eliminată surprinzător în primul tur la WTA Wuhan
13 oct. 2026, 12:56
Liga Campionilor revine cu meciuri atractive! Programul de marți și miercuri
13 oct. 2026, 12:43
Fotbal / Rapid București a învins-o pe U Cluj după un meci spectaculos, cu 7 goluri
13 oct. 2026, 08:19
Sorana Cîrstea rămâne în Top 20 WTA. Gabriela Ruse a urcat în clasament și a depășit-o pe Jaqueline Cristian
12 oct. 2026, 08:52
Debut cu victorie pentru Reghecampf: FCSB - Oțelul, 1-0
11 oct. 2026, 07:49
Cristiano Ronaldo, suspendat de Federația Portugheză de Fotbal
10 oct. 2026, 16:33
Max Verstappen a câștigat sprintul de la Marele Premiu din Singapore
10 oct. 2026, 16:30
Edi Iordănescu, favorit pentru o nouă echipă națională
8 oct. 2026, 08:56
Lionel Messi și-a luat adio de la națională. Argentina a învins Benin cu 3-0
7 oct. 2026, 08:33
Fotbal / Eșec la scor și pentru România U21
7 oct. 2026, 08:25
Gică Hagi, mesaj clar despre viitorul la naționala României: „Eu voi decide când plec. Sper să rămân cât mai mult”
4 oct. 2026, 15:05
Croația, umilită de Anglia în Liga Națiunilor! „Three Lions” au câștigat cu 7-0 la Rijeka
4 oct. 2026, 09:02
Argentina, show total fără Messi: 7-0 cu Burkina Faso într-un meci amical
4 oct. 2026, 08:54
Fotbal: România a fost umilită de Polonia
3 oct. 2026, 08:57
Arena Națională se schimbă. Ce lucrări vor fi făcute la stadionul pe care joacă Dinamo și FCSB
1 oct. 2026, 11:32
5 nov. 2026, 14:06
Stoica Marian
Cristiano Ronaldo se retrage de la naționala Portugaliei! Mesajul emoționant prin care a anunțat despărțirea
4 nov. 2026, 09:27
Stoica Marian
Liga Campionilor: PSG a făcut spectacol și a învins cu 6-0 Villarreal! Victorii categorice pentru Barcelona și Inter Milano
3 nov. 2026, 09:08
Stoica Marian
Interul lui Cristi Chivu revine în Liga Campionilor! Programul serii de marți
3 nov. 2026, 08:54
Stoica Marian
U Cluj a învins FCSB cu 1-0! Jovo Lukic a decis derby-ul de pe Cluj Arena
2 nov. 2026, 08:09
Stoica Marian
Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.
30 oct. 2026, 15:20
Realitatea de Iasi
Cum recunoști o platformă online ușor de folosit? Repere utile în 2026
30 oct. 2026, 13:12
Realitatea de Iasi
Cum diferă platformele de streaming în 2026? De la videoclipuri și seriale la sport în direct
30 oct. 2026, 08:37
Stoica Marian
Handbal / Dinamo București, în grupele principale ale Ligii Campionilor
30 oct. 2026, 08:03
Stoica Marian
Cupa României, rezultate și clasamente după etapa a doua. Surprize în ultima zi
29 oct. 2026, 14:43
Stoica Marian
Costin Curelea pleacă de la naționala U21 a României. FRF nu îi prelungește contractul
27 oct. 2026, 12:24
Stoica Marian
A murit Răzvan Apostolescu, voce cunoscută a emisiunii „Fotbal minut cu minut”
27 oct. 2026, 07:20
Stoica Marian
Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026! Sezonul record care l-a dus în fruntea fotbalului mondial
26 oct. 2026, 11:40
Stoica Marian
Balonul de Aur 2026: la ce oră începe gala și unde poate fi urmărită în România
26 oct. 2026, 08:21
Stoica Marian
Real Madrid a învins Barcelona cu 2-1 în El Clásico. Mbappé a marcat golurile victoriei
26 oct. 2026, 08:03
Stoica Marian
Dinamo, remiză dramatică pe terenul lui CFR Cluj. Echipa lui Șumudică a condus cu 2-0
24 oct. 2026, 10:22
Realitatea de Iasi
Cum verifici dacă un operator de jocuri de noroc are licență ONJN: ghid pentru cazinourile online noi (2026)
23 oct. 2026, 19:12
Realitatea de Iasi
Vincent Kompany, transportat de urgență la spital după ce s-a prăbușit la baza lui Bayern Munchen
23 oct. 2026, 10:24
Stoica Marian
Max Verstappen critică dur circuitul din Austin înaintea Marelui Premiu al SUA: „Denivelările sunt inacceptabile”
23 oct. 2026, 10:02
Stoica Marian
Adversarele Universității Craiova, rezultate importante înaintea duelurilor din Conference League
22 oct. 2026, 22:30
Stoica Marian
Inter d’Escaldes - Universitatea Craiova 1-3. Oltenii obțin prima victorie în Conference League
21 oct. 2026, 14:37
Stoica Marian
Europa League: Juventus, Leverkusen și Benfica în fruntea fazei Ligii
21 oct. 2026, 08:30
Stoica Marian
PSG a învins Barcelona cu 4-2 în Liga Campionilor. Liverpool, victorie spectaculoasă cu Villarreal, după ce a fost condusă cu 0-2
20 oct. 2026, 11:32
Stoica Marian
Răzvan Burleanu a câștigat procesul de la TAS. Rămâne președintele FRF pentru al patrulea mandat
20 oct. 2026, 09:01
Stoica Marian
Liga Campionilor revine cu etapa a treia. Programul complet al meciurilor de marți și miercuri
20 oct. 2026, 08:48
Stoica Marian
FCSB învinge FC Voluntari cu 2-1, după un gol decisiv în minutul 85
19 oct. 2026, 10:33
Stoica Marian
Sorana Cîrstea coboară pe locul 17 WTA după eșecul de la Wuhan
16 oct. 2026, 11:42
Stoica Marian
Siegfried Mureșan compară nominalizările PSD cu propunerile PNL pentru Guvernul Niculescu
16 oct. 2026, 09:09
Stoica Marian
Universitatea Craiova a remizat cu Getafe, scor 1-1, în Conference League
15 oct. 2026, 07:56
Stoica Marian
Spectacol total în Liga Campionilor! 46 de goluri în nouă meciuri
14 oct. 2026, 07:56
Stoica Marian
Fotbal. Spectacol total în Liga Campionilor. Interul lui Chivu a primit 4 goluri acasă
13 oct. 2026, 12:56
Stoica Marian
Tenis / Sorana Cîrstea, eliminată surprinzător în primul tur la WTA Wuhan
13 oct. 2026, 12:43
Stoica Marian
Liga Campionilor revine cu meciuri atractive! Programul de marți și miercuri
13 oct. 2026, 08:19
Stoica Marian
Fotbal / Rapid București a învins-o pe U Cluj după un meci spectaculos, cu 7 goluri
12 oct. 2026, 08:52
Stoica Marian
Sorana Cîrstea rămâne în Top 20 WTA. Gabriela Ruse a urcat în clasament și a depășit-o pe Jaqueline Cristian
11 oct. 2026, 07:49
Andreea Damian
Debut cu victorie pentru Reghecampf: FCSB - Oțelul, 1-0
10 oct. 2026, 16:33
Andreea Damian
Cristiano Ronaldo, suspendat de Federația Portugheză de Fotbal
10 oct. 2026, 16:30
Andreea Damian
Max Verstappen a câștigat sprintul de la Marele Premiu din Singapore
8 oct. 2026, 08:56
Stoica Marian
Edi Iordănescu, favorit pentru o nouă echipă națională
7 oct. 2026, 08:33
Stoica Marian
Lionel Messi și-a luat adio de la națională. Argentina a învins Benin cu 3-0
7 oct. 2026, 08:25
Stoica Marian
Fotbal / Eșec la scor și pentru România U21
4 oct. 2026, 15:05
Stoica Marian
Gică Hagi, mesaj clar despre viitorul la naționala României: „Eu voi decide când plec. Sper să rămân cât mai mult”
4 oct. 2026, 09:02
Stoica Marian
Croația, umilită de Anglia în Liga Națiunilor! „Three Lions” au câștigat cu 7-0 la Rijeka
4 oct. 2026, 08:54
Stoica Marian
Argentina, show total fără Messi: 7-0 cu Burkina Faso într-un meci amical
3 oct. 2026, 08:57
Stoica Marian
Fotbal: România a fost umilită de Polonia
1 oct. 2026, 11:32
Stoica Marian
Arena Națională se schimbă. Ce lucrări vor fi făcute la stadionul pe care joacă Dinamo și FCSB
Mai Multe