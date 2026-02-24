Realitatea de Iasi - Știri de Ultimă Oră

ANAF trimite notificări în toată țara! Românii cu venituri din străinătate, obligați să depună Declarația Unică

ANAF trimite notificări în toată țara! Românii cu venituri din străinătate, obligați să depună Declarația Unică

Actualitate

ANAF a început transmiterea de notificări către contribuabilii români care au obținut venituri din străinătate, în contextul obligațiilor de declarare fiscală aferente acestora. Persoanele vizate au posibilitatea de a-și clarifica situația înainte de stabilirea eventualelor sume de plată.

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