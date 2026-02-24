Realitatea de Iasi - Știri de Ultimă Oră
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ANAF trimite notificări în toată țara! Românii cu venituri din străinătate, obligați să depună Declarația Unică
ANAF a început transmiterea de notificări către contribuabilii români care au obținut venituri din străinătate, în contextul obligațiilor de declarare fiscală aferente acestora. Persoanele vizate au posibilitatea de a-și clarifica situația înainte de stabilirea eventualelor sume de plată.
Kim Jong Un anunță o nouă escaladare militară: Marina Coreei de Nord, echipată cu armament nuclear
Nicușor Dan, ultimatum pentru partide: negocieri accelerate. SURSE: Desemnarea premierului, vineri, vot în weekend sau luni
Rusia a lovit din nou sudul și centrul Ucrainei. Cel puțin 9 oameni au murit, iar peste 30 au fost răniți
Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni. ANM anunță temperaturi de până la 35 de grade
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