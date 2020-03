Trei directori din Consiliul Județean Iași vor pleca în aprilie pe banii județului în Statele Unite ale Americii, pentru a participa la evenimentele economice „Shaping the Future 4 a better 2morrow”, organizate de Grupul Media Uno în colaborare cu Camera de Comerț Româno-Americană.

Directorul de la Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Marieta Afilipoaie, directorul de la Direcția de Achiziții Publice, Anca Mușcheru și directorul de la Direcția Economică, Elena Arvinte vor merge în Statele Unite în perioada 1-11 aprilie în patru orașe din SUA. Acestea

Compania Media Uno se ocupă cu organizarea unor evenimente de acest gen în țară și în străinătate. Printre evenimentele organizate se află și cel din Statele Unite ale Americii la care vor ajunge și cele trei directoare din Consiliul Județean.

Programul cuprinde vizite la Bursa de Valori din New York, sediul IBM (IT), dar și Minerals Technologies Inc.

Pe data de 2 aprilie 2020 va avea loc o întâlnire de afaceri organizată cu sprijinul Camerei de Comerț Româno-Americane din New York.

O altă vizită va avea loc între 4 și 7 aprilie 2020 la Los Angeles, iar obiectivul propus este legat de întâlniri cu oameni de afaceri din diferite domenii economice în cadrul unor seminarii, dar și vizita de lucru la Primăria Los Angeles, dar și la unele companii din domenii precum construcțiile, energia, chimia, apărare, petrol și IT.

La Las Vegas, între 7 și 9 aprilie, vor fi vizitate printer altele și o companie minieră.

Între 9 și 11 aprilie, delegația va ajunge la Houston, unde angajatele CJ vor participa la diferite seminarii cu teme economice.