Accident tragic în județul Iași. Tânăr de 31 de ani, mort după ce mașina sa a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat-FOTO

Publicat 13 iul. 2026, 08:23 Actualizat 13 iul. 2026, 08:32 Sursă Realitatea.Net

Un accident rutier tragic a avut loc duminică, în localitatea Dobrovăț, județul Iași, unde un autoturism în care se aflau trei persoane a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Șoferul, un bărbat în vârstă de 31 de ani, a murit.

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