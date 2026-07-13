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Accident tragic în județul Iași. Tânăr de 31 de ani, mort după ce mașina sa a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat-FOTO

FOTO: Ziarul de Iasi/Colaj Realitatea PLUS

FOTO: Ziarul de Iasi/Colaj Realitatea PLUS

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat13 iul. 2026, 08:23
Actualizat13 iul. 2026, 08:32
SursăRealitatea.Net

Un accident rutier tragic a avut loc duminică, în localitatea Dobrovăț, județul Iași, unde un autoturism în care se aflau trei persoane a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Șoferul, un bărbat în vârstă de 31 de ani, a murit.

La fața locului au intervenit mai echipaje din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași și un echipaj de salvare aeriană.

„În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au fost solicitați să intervină în localitatea Dobrovăț, pentru gestionarea unui accident rutier.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, precum și un echipaj de salvare aeriană (ESA).

Din primele informații, în eveniment este implicat un singur autoturism, în care se aflau trei persoane. Din nefericire, una dintre victime a fost declarată decedată.

Echipajele de intervenție acționează pentru acordarea asistenței medicale, asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru securizarea zonei”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

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