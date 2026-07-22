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Sorin Grindeanu, față în față cu Anca Alexandrescu: Înjurătura la adresa PSD a avut picioare scurte- LIVE TEXT

Sorin Grindeanu la Culisele Statului Paralel

Sorin Grindeanu la Culisele Statului Paralel

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat22 iul. 2026, 20:21
Actualizat22 iul. 2026, 21:08
SursăRealitatea PLUS

Liderul PSD Sorin Grindeanu se află în platoul emisiunii Culisele Statului Paralel, față în față cu Anca Alexandrescu. Ce plan secret au cu adevărat Ilie Bolojan și USR, cum vor să rămână conectați la putere?

Principalele declaratii:

Noi am decis să ieșim din guvern pe baza unei analize interne care a durat câteva luni. Am avut un vot la care au participat circa 5.000 de colegi și cam 98% au spus să ieșim. Probabil — de fapt sunt sigur — trebuia să facem acest lucru mai devreme.

Noi am votat acea moțiune împreună cu cei de la AUR și cu celălalt grup care s-a alăturat. Sondajele arătau că peste 80% dintre români consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită. Și atunci am luat această decizie bună pentru România.

Lucrurile s-au oprit la jumătate: avem un guvern demis cu un număr record de voturi, 281, și nu avem un guvern. Eu sper ca în săptămânile viitoare să se găsească o soluție stabilă pentru numirea unui guvern, pentru că, în continuare. Bolojan este acolo, USR este acolo, mă feresc să pun PNL în aceeași zonă pentru că acum este acaparat de această gașcă a lui Bolojan, care este USR.

Pe acești oameni nu-i interesează soarta României, ci să rămână pe acele scaune și să împartă contracte, să încerce să privatizeze companiile statului român, să împartă banii pe SAFE, pentru că acest lucru îl pot face în continuare, chiar dacă au puteri limitate.

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