Pensionari, surprinși în timp ce spionau cu binoclul femeile de pe o plajă din Iași

Publicat 22 iul. 2026, 18:25 Actualizat 22 iul. 2026, 18:45 Sursă Realitatea.Net

Doi pensionari cazați la un hotel din Iași au fost surprinși în timp ce priveau cu binoclul spre Plaja Nicolina, unde mai multe femei se relaxau la soare. Totul a fost observat chiar de una dintre cele spionate de la distanță.

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