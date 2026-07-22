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Pensionari, surprinși în timp ce spionau cu binoclul femeile de pe o plajă din Iași

Imagini cu cei doi pensionari (sursă: BZI)

Imagini cu cei doi pensionari (sursă: BZI)

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat22 iul. 2026, 18:25
Actualizat22 iul. 2026, 18:45
SursăRealitatea.Net

Doi pensionari cazați la un hotel din Iași au fost surprinși în timp ce priveau cu binoclul spre Plaja Nicolina, unde mai multe femei se relaxau la soare. Totul a fost observat chiar de una dintre cele spionate de la distanță.

Cei doi se aflau în stațiune pentru tratamente balneare, însă comportamentul lor a atras atenția turiștilor și a personalului hotelului. Imaginile în care apar pe balcon, cu binoclul în mână, au circulat rapid în mediul local, scrie BZI.

Conducerea hotelului le-a atras atenția celor doi pensionari, însă aceștia au negat că ar fi spionat femeile. Totuși, imaginile surprinse dintr-o altă aripă a clădirii confirmă totul.

Situația ar putea ajunge în atenția poliției, însă conducerea hotelului unde sunt cazați cei doi și persoanele care ar fi fost spionate nu au depus plângeri.

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