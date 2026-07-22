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Pensionari, surprinși în timp ce spionau cu binoclul femeile de pe o plajă din Iași
Imagini cu cei doi pensionari (sursă: BZI)
Publicat22 iul. 2026, 18:25
Actualizat22 iul. 2026, 18:45
SursăRealitatea.Net
Doi pensionari cazați la un hotel din Iași au fost surprinși în timp ce priveau cu binoclul spre Plaja Nicolina, unde mai multe femei se relaxau la soare. Totul a fost observat chiar de una dintre cele spionate de la distanță.
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