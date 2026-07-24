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Primele imagini cu drona doborâtă în Buzău de un avion F-16 -VIDEO

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat24 iul. 2026, 12:38
Actualizat24 iul. 2026, 13:28
SursăRealitatea.Net

Au apărut primele imagini cu drona doborâtă în județul Buzău, după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian al României și a survolat mai multe județe. Aparatul de zbor fără pilot ar fi traversat aproximativ 200 de kilometri pe teritoriul țării, pe traseul Tulcea–Galați–Buzău, înainte de a fi interceptat și doborât de un avion F-16.

UPDATE - Declarațiile prefectului județului Buzău:

UPDATE -Imagini cu operațiunile MApN în zonă

UPDATE - Drona ar fi căzut într-un lan de porumb

UPDATE - Imagini din localitatea unde a căzut drona

UPDATE- Imagini de la operațiunea de căutare a dronei doborâte în Buzau

Vă reamintim că o dronă a fost doborâtă vineri dimineață de un avion F‑16 al Forțelor Aeriene Române, în zona Padina, în județul Buzău, la scurt timp după ce autoritățile au emis mesaje RO-Alert în cinci județe din sud-estul țării, pe fondul riscului generat de pătrunderea unei drone în spațiul aerian al României.

La scurt timp după emiterea mesajului RO‑Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în județul Buzău, mai mulți locuitori au semnalat că au auzit o bubuitură puternică în zona Padina, potrivit Realitatea Plus.

Citește și Dronă doborâtă de un avion F‑16 în zona Padina Buzău - COMUNICAT OFICIAL MApN

Nicușor Dan:”Zona era nelocuită”

Ulterior, președintele Nicușor Dan a reacționat, precizând că drona a fost doborâtă în jurul orei 11:00 de un pilot român aflat la manșa unui avion F-16 și a subliniat că incidentul s-a produs într-o zonă nelocuită, fără a pune în pericol populația.

”Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F-16”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a ținut să precizeze faptul că ”zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos”.

”Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a menționat președintele României.

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