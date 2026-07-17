Adidași și tricouri din banii Armatei. Comandantul unității militare din Murfatlar a fost demis. Miruță:”Am găsit 100 litri de vin și carcasă de porc”

Publicat 17 iul. 2026, 13:22 Sursă Realitatea.Net

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, revocarea din funcție a comandantului unității militare din Murfatlar, în urma unui control care ar fi scos la iveală mai multe abateri și nereguli.

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