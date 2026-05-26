Alertă pe șantierul autostrăzii A7, în județul Neamț. A fost descoperită o bombă de aruncător din Al Doilea Război Mondial-FOTO

Alertă pe șantierul autostrăzii A7. O bombă de aruncător de calibru 82 milimetri din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită de un muncitor, marți, în dreptul localității Secuieni, județul Neamț.

”Pirotehnicienii, cu ajutorul echipamentelor specifice, au cercetat zona în care a fost găsită bomba și nu au mai descoperit alte muniții sau elemente de muniție”, a transmis ISU Neamț.

Tot marți, pirotehnicienii din cadrul ISU Neamț au intervenit și în comuna Bahna, pentru asanarea unei lovituri de grenadă ”Panzerschreck”, provenind din Al Doilea Război Mondial.

”Muniția a fost descoperită de către un bărbat în vârstă de 46 de ani, în pădurea Băhnișoara, pe timpul unor lucrări la fondul forestier”, au mai spus cei de la ISU.

Ambele dispozitive au fost transportate și depozitate în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat pentru a fi ulterior distruse.