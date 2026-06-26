ALERTĂ pentru românii care călătoresc în Venezuela după cutremurele devastatoare: a fost emisă o atenționare de călătorie

Publicat 26 iun. 2026, 13:17 Sursă realitatea.net

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români aflați în Venezuela sau care intenționează să călătorească în această țară că autoritățile locale au instituit stare de urgență, după cele două cutremure produse miercuri.

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