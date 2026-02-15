Alexandra Păcuraru mărturii despre soarta românilor. „Împreună suntem o forță și împreună biruim” - VIDEO
Alexandra Păcuraru, vicepreședintele AUR regiunea Dobrogea, a făcut mărturii impresionante
Alexandra Păcuraru, vicepreședintele AUR regiunea Dobrogea, a făcut mărturii impresionante despre soarta greu încercată a poporului român după ce măsurile luate de Guvern i-au îngenuncheat. Ea spune că va continua lupta pentru dreptate și că adevărul va ieși la iveală.
Alexandra Păcuraru, vicepreședintele AUR pentru regiunea Dobrogea, a făcut dezvăluiri zguduitoare despre realitatea dură prin care trece poporul român, pe fondul măsurilor guvernamentale care i-au îngenuncheat efectiv pe cetățeni.
Alexandra Păcuraru a subliniat că solidaritatea rămâne cheia supraviețuirii și a rezistenței în fața provocărilor, punctând că doar prin unitate poporul român poate depăși obstacolele:
„De multe ori vorbesc de acest izvor de apă vie, care poate simboliza credința noastră în bunul Dumnezeu. Doar prin unitate putem face o schimbare, fuga și abandonul nu sunt de noi. Noi suntem fiii acestei Românii, și atât timp cât înalții noștri s-au jertfit cum au putut, sfinții noștri, voievozii noștri au luptat cum au putut pentru România noastră, noi suntem responsabili să dăm România la cheie și să ne asumăm că schimbarea este grea, dar împreună o vom putea face, împreună suntem o forță și împreună biruim.
Trebuie să le dăm încredere oamenilor, trebuie să le dăm România românilor, și asta nu se poate face decât cu schimbarea clasei politice. Mă doare să privesc în ochi oamenii care au muncit toată viața lor să își achite datoriile și acum la pensie sting lumina în case, se învelesc cu mai multe pături, fac frigul, nu pentru că nu ar avea lumină, sau nu ar avea sursă de încălzire, ci pentru că nu au bani”
Alexandra Păcuraru, în mijlocul oamenilor care simt că votul și speranțele le-au fost furate
