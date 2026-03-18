Anca Alexandrescu aruncă în aer statul paralel. Dezvăluiri fără perdea: „O luptă pe viață și pe moarte pentru recâștigarea conducerii SRI!”

Anca Alexandrescu anunță o ediție incendiară a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, în care va aborda tensiunile din spațiul public și fake-news-urile aruncate de televiziunea fugarului Sebastian Ghiță.

Jurnalista explică mecanismul prin care publicul este inundat cu știri false, scrisori fabricate și „deconspirări” regizate de Ghiță TV, toate având un singur scop: menținerea controlului asupra resurselor statului.

Anca Alexandrescu anunță o emisiune incendiară a emisiunii „Culisele Statului Paralel”

Potrivit realizatoarei emisiunii „Culisele Statului Paralel” asistăm la o bătălie disperată între vechile structuri de putere și noile configurații din serviciile secrete. Ea arată cum anumite televiziuni, sub masca patriotismului, nu fac altceva decât să execute ordinele primite de la „păpușari” precum Sebastian Ghiță, Florian Coldea sau George Maior, încercând să manipuleze electoratul român prin strategii psihologice bine puse la punct.

„Aici a ajuns Serviciul Român de Informații în urma a ceea ce s-a întâmplat ani de zile, sub bagheta domnului Coldea, a domnului Maior, partenerii domnului Sebastian Ghiță, de fapt, stăpânii domnului Sebastian Ghiță. E o chestie de notorietate, nu vă spun eu acum o noutate.

A devoalat chiar domnul Sebastian Ghiță, proprietarul România TV, că era prieten, partener, atât cu George Maior cât și cu Florian Coldea. Aici a reușit această grupare și mă bucur că ați spus domnul Bejenaru lucrul acesta, că și domnul Bejenaru face parte tot din interiorul acestei grupări. Dânsul este un vechi personaj din acest anturaj, de asta și-a ajuns șef la Comisia SRI, pentru că acolo nu ajunge oricine.

Într-adevăr, este o luptă pe viață și pe moarte de ani de zile, nu de acum, pentru recâștigarea conducerii SRI, pentru că domnul Ghiță face parte din acea grupare care a fost înlăturată pas cu pas de către Eduard Helvig din interiorul SRI-ului și cu ajutorul lui Klaus Iohannis. Este unul din puținele merite pe care le are Klaus Iohannis. Faptul că a destructurat această gașcă Kovesi și Coldea, care astăzi încearcă să revină la conducere cu mâna USR-ului”, a declarat Anca Alexandrescu.

Ce spune Anca Alexandrescu despre gruparea formată din Kovesi - Coldea

Realizatoarea Realitatea PLUS a atras atenția că această grupare încearcă o manevră politică de amploare, folosindu-l pe Nicușor Dan ca vârf de lance pentru a reveni la butoanele puterii. Anca Alexandrescu demască ipocrizia televiziunii controlate de Sebastian Ghiță, care mimează suveranismul doar pentru a fragmenta voturile și pentru a favoriza candidații agreați de sistem.

Analiza se extinde și asupra stării generale a țării, Anca Alexandrescu menționând că previziunile sumbre ale lui Călin Georgescu privind declinul României încep să se adeverească. Jurnalista a anunțat că va prezenta în cadrul emisiunii sale o „radiografie” a eșecului guvernamental în domenii vitale precum energia, agricultura și educația, toate fiind subminate de lipsa unor lideri autentici și de influența nefastă a factorilor externi.

Psihologia mulțimilor și manipularea prin frică

„Din păcate există un public care cască gura, iartă-mă că mă exprim așa, și ascultă aceste povești, de ce? Pentru că oamenii au fost foarte ușor lăsați de manipulat tocmai din acest motiv. Au fost sărăciți, au fost îngenuncheați, au fost sărăciți în pandemie, în timpul războiului, acum din nou. Tocmai pentru a se putea juca cu mințile lor. Să nu vă închipuiți că în timpul vechiului sistem nu erau folosite aceste tactici psihologice. Sunt folosite în întreaga lume. Ei cu asta lucrează, cu psihologia mulțimilor, in așa fel încât să mute oamenii dintr-o parte în alta. Nu întâmplător se lansează periodic în spațiul public subiecte pe care cetățenii români se plasează de o parte și de alta, in așa fel încât să fie masă de manevră în interesul unei părți sau alteia. Și in spate este sistemul care le manevrează”, a mai declarat Anca Alexandrescu.

Această manipulare sistematică este vizibilă, conform jurnalistei, în modul în care televiziunile sistemului își schimbă discursul peste noapte, trecând de la atacuri virulente la susțineri de fațadă, în funcție de ordinele primite de la „centru”.

Avertismentul lansat de Anca Alexandrescu: „România este căpușată!”

„Domnul Ghiță este omul sistemului, încă o dată spun. Nu neapărat că are el acces. Nu cred că mai stă cineva de vorbă cu domnul Ghiță ca și personal. Domnul Ghiță este doar un executant. De aceea ați și văzut schimbarea la 180 de grade de două ori a televiziunii RTV, după ce inițial au făcut albie de porci pe Călin Georgescu, apoi s-au vopsit în suveraniști, aduceți-vă aminte, încercând să pozeze în apărătorii domnului Georgescu, noi spunând clar că este un joc tocmai pentru a-l favoriza ca Nicușor Dan să ajungă președinte, iar acum au revenit la ceea ce erau de fapt inițial”, a mai explicat realizatoarea.

Anca Alexandrescu avertizează că România este „căpușată” la toate nivelurile, de la Parlament până la instituțiile cheie, de oameni care nu sunt decât simpli executanți ai unor interese străine sau de grup. Absența liderilor educați și pregătiți a transformat populația în victima sigură a acestui sistem opresiv.