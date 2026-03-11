Anchetă la Iași, după ce un copil de nici doi ani a murit. Familia acuză medicii

Este anchetă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, după moartea unui copil care nu împlinise încă doi ani. Familia susține că micuțul a fost dus la unitatea medicală cu febră și dureri, însă medicii nu au decis internarea lui și l-au trimis acasă.

Primul consult a avut loc pe 5 martie, când copilul a ajuns la spital acuzând febră și dureri la un picior. Medicii i-au făcut analize, a fost consultat de un ortoped și i s-a realizat o radiografie. În urma evaluării, s-a stabilit că nu este necesară internarea.

Două zile mai târziu, starea copilului s-a agravat semnificativ, iar acesta a fost dus din nou la spital. Pe 7 martie, băiețelul a fost adus în stop cardiorespirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au reușit să îl salveze.

Conducerea spitalului a anunțat declanșarea unei anchete interne pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragedia. Familia copilului consideră însă că micuțul ar fi trebuit să primească îngrijiri în spital încă de la prima prezentare și spune că va depune plângere, potrivit TVR Info.

Conform certificatului de deces, cauzele morții au fost insuficiența cardio-respiratorie acută și meningo-encefalita.

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași s-a aflat și anul trecut în atenția publică, după un caz grav petrecut în secția de Terapie Intensivă. Atunci, șapte copii cu vârsta sub un an, internați în spital, s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens și au murit.

Potrivit informațiilor apărute atunci, micii pacienți sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmau să fie stabilite de medicii legiști.