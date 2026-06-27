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Actualitate· 1 min citire
Au fost înregistrate primele victime ale caniculei
ambulanță
O femeie în vârstă de 75 de ani, din Iași, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce i s-a făcut rău din cauza căldurii, în timp ce se afla într-o stație de autobuz.
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