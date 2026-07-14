Avocat din Iași, condamnat la peste nouă ani de închisoare după ce și-a lovit iubita cu bestialitate: „A încercat să mă omoare”

Publicat 14 iul. 2026, 09:53 Sursă Realitatea.net

Un avocat din Iași a fost condamnat la 9 ani și 2 luni de închisoare după ce și-a bătut cu bestialitate fosta iubită într-o cameră de hotel. Femeia a reușit să fugă și să ajungă la recepție plină de sânge, iar mama ei spune că nu a mai recunoscut-o în fotografia făcută la spital. Hotărârea Curții de Apel Iași nu este definitivă.

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