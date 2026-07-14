Avocat din Iași, condamnat la peste nouă ani de închisoare după ce și-a lovit iubita cu bestialitate: „A încercat să mă omoare”

Un avocat din Iași a fost condamnat la 9 ani și 2 luni de închisoare după ce și-a bătut cu bestialitate fosta iubită într-o cameră de hotel. Femeia a reușit să fugă și să ajungă la recepție plină de sânge, iar mama ei spune că nu a mai recunoscut-o în fotografia făcută la spital. Hotărârea Curții de Apel Iași nu este definitivă.
Cei doi se cunoșteau de mai mulți ani
Faptele s-au petrecut în noaptea de 17 septembrie 2024. Gabriela Bordica, stabilită în străinătate, revenise temporar în Iași și l-a contactat pe Dinu Șerban, avocat cu care avusese o relație în perioada 2008-2009. Cei doi păstraseră legătura de-a lungul anilor și mai discutau din când în când pe rețelele sociale.
În ziua întâlnirii, cei doi s-au văzut mai întâi la o cafenea din Piața Unirii, după care au mers împreună la două restaurante și într-un bar din centrul Iașului. Pe parcursul serii au consumat alcool, însă femeia ar fi băut doar câteva pahare de vin, în timp ce avocatul ar fi consumat cantități mari de băuturi spirtoase.
Spre miezul nopții, Dinu Șerban i-a cerut fostei iubite să îl lase să doarmă în camera ei de hotel, spunând că băuse prea mult și nu mai putea conduce până acasă, în Bucium. Gabriela Bordica a acceptat, deoarece până în acel moment comportamentul avocatului fusese unul normal.
Refuzul femeii ar fi declanșat atacul
După ce au ajuns în camera de hotel, femeia a intrat în baie, iar când s-a întors l-a găsit pe avocat complet dezbrăcat. Potrivit declarațiilor victimei, acesta a încercat să întrețină relații sexuale cu ea, însă femeia l-a refuzat și l-a împins cu picioarele. Bărbatul a căzut peste o masă, iar din acel moment situația a degenerat.
Avocatul ar fi împins-o pe femeie pe un scaun și ar fi început să îi ceară insistent codul numeric personal. Victima a crezut inițial că acesta glumește, însă bărbatul ar fi început să o lovească cu palmele peste față, să o izbească cu capul de perete și să o strângă de gât cu ambele mâini.
Femeia a încercat să fugă, dar a fost prinsă din nou. Agresorul ar fi trântit-o la podea, ar fi apucat-o de păr și ar fi lovit-o cu capul de pardoseală. La un moment dat, i-ar fi introdus degetele în gură pentru a o împiedica să strige după ajutor.
„Am intrat la toaletă și după ce am ieșit, el era dezbrăcat, s-a urcat pe mine, a vrut să mă violeze, eu l-am împins cu picioarele, cu toate forțele mele, și de acolo a pornit violența, să-mi dea cu palmele și cu pumnii. A încercat să mă omoare, pentru că mi-a băgat pumnul în gât, de asta sunt foarte rănită în gură și nu mă pot alimenta. M-a luat de păr și m-a dat cu capul de mochetă. Nu știu cum de am scăpat din mâinile lui, am ieșit țipând din hotel și m-a văzut recepționistul plină de sânge și a chemat ambulanța și poliția”, a declarat Gabriela Bordica, conform presei locale.
Profitând de faptul că avocatul se afla într-o stare avansată de ebrietate, femeia a reușit în cele din urmă să îl împingă și să fugă din cameră. A ajuns până la recepția hotelului, unde a cerut ajutor.
Camera de hotel era plină de sânge
Recepționista a sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns echipaje de poliție și o ambulanță. Anchetatorii au găsit urme de sânge în întreaga cameră de hotel, inclusiv pe ușă, pe clanță și pe rama acesteia. O baltă mare de sânge se afla și pe holul din fața camerei.
Mama victimei spune că imaginea găsită în camera de hotel a fost șocantă. Femeia a povestit că fiica sa avea fața tumefiată și suferise un hematom subdural, iar în fotografia făcută la spital aproape că nu a mai recunoscut-o.
„Noi am intrat în camera de hotel și ne-am îngrozit de ce am găsit acolo, cred că era un litru de sânge. Am găsit și pantofii lui, pantalonii, asta înseamnă că polițiștii l-au luat mai mult dezbrăcat și l-au dus la «Socola». (...) Are toată fața tumefiată, are hematom subdural, i-a dat cu pumnii în față, a nenorocit-o. Asta e, clar, tentativă de omor. Am vrea să nu mai vadă lumina zilei, dar știm că este o persoană influentă, vrem totuși să vadă toți cine este marele avocat Dinu Șerban”, a declarat femeia.
Victima a avut nevoie de aproximativ trei săptămâni de îngrijiri medicale. Judecătorii au considerat însă că violența atacului arată că agresiunea putea avea un deznodământ fatal.
Avocatul a susținut că totul a pornit de la o filmare
În fața anchetatorilor, Dinu Șerban a prezentat o versiune complet diferită a celor întâmplate. Acesta a susținut că observase că fosta iubită îl filmase cu telefonul mobil și i-a cerut să șteargă înregistrarea.
Pentru că femeia ar fi refuzat să îi dea parola telefonului, conflictul ar fi degenerat într-o altercație în timpul căreia aceasta l-ar fi lovit cu picioarele. Avocatul a afirmat că el ar fi încercat doar să îi ia telefonul și a negat că ar fi agresat-o cu brutalitatea descrisă de victimă, susținând că i-ar fi dat doar câteva palme.
Magistrații Curții de Apel Iași au respins această apărare. Judecătorii au apreciat că declarațiile inculpatului sunt contrazise de probele strânse în dosar și de gravitatea leziunilor suferite de femeie.
Avocatul mai fusese acuzat de tentativă de omor
Nu este pentru prima dată când avocatul din Iași ajunge în fața polițiștilor. Dinu Șerban a mai fost acuzat de tentativă de omor după ce a agresat un vecin în urma unui conflict izbucnit din cauza unui loc de parcare, în anii 2019 și 2020.
Avocatul l-ar fi atacat pe bărbat cu un hârleț și l-ar fi lovit în cap. Victima a suferit răni grave, a fost transportată la spital și a avut nevoie de peste o săptămână de îngrijiri medicale.
Peste nouă ani de închisoare și despăgubiri pentru victimă
Pentru agresiunea asupra fostei iubite, Curtea de Apel Iași l-a condamnat pe Dinu Șerban la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru tentativă la omor calificat. Pedeapsa a fost contopită cu cea de cinci ani primită anterior în dosarul privind agresarea vecinului, iar condamnarea finală a ajuns la 9 ani și 2 luni de închisoare.
Instanța l-a obligat să îi plătească victimei 2.500 de euro daune materiale și 25.000 de euro daune morale. Avocatul trebuie să achite și 3.800 de lei către Spitalul de Neurochirurgie, reprezentând costurile îngrijirilor medicale acordate femeii, precum și 6.000 de lei cheltuieli judiciare și 2.500 de lei cheltuieli de judecată.
Decizia Curții de Apel Iași nu este definitivă și poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.