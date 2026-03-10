Bărbat din Iași, arestat preventiv după ce a agresat un polițist

Un bărbat din județul Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a lovit un agent de poliție cu pumnul în care ținea o piatră, în timpul unei intervenții în comuna Lungani.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani, agresiunea a avut loc pe 5 martie 2026, în jurul orei 19:36, pe un drum public din satul Crucea.

„Inculpatul B.S., în timp ce se afla pe drumul public din satul Crucea, comuna Lungani, judeţul Iaşi, l-a lovit cu pumnul în care ţinea o piatră, în zona coastelor şi în zona feţei, la nivelul buzei superioare, pe numitul U.G.V., agent de poliţie, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cauzându-i acestuia suferinţe fizice”, au transmis procurorii.

Măsura dispusă de instanță și acuzațiile aduse

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Pașcani cu propunere de arestare preventivă, iar instanța a admis solicitarea procurorilor, dispunând încarcerarea acestuia pentru 30 de zile.

Agresorul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, faptă care vizează violențele comise împotriva unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.