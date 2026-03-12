Brățară de monitorizare montată din eroare: un bărbat din Iași a vrut să se sinucidă din această cauză

Un bărbat din județul Iași susține că a trecut printr-un moment extrem de dificil după ce polițiștii i-ar fi montat, din greșeală, o brățară electronică de monitorizare. Incidentul ar avea legătură cu un conflict mai vechi pe care acesta îl are cu fosta soție.

Potrivit declarațiilor făcute de bărbat pentru publicația BZI, totul ar fi început la începutul lunii martie 2026. Acesta a mers la postul de poliție din comuna Grozești pentru a se interesa de stadiul unui dosar care îl vizează și în care este implicată fosta sa soție. În trecut, el a avut un ordin de restricție care îi interzicea să se apropie de locuința femeii, interdicție care ar fi expirat anul trecut.

Bărbatul spune că, în aceeași zi, a trecut și pe la locuința primarului din localitate, unde s-ar fi întâlnit întâmplător cu fosta parteneră.

La scurt timp după acest episod, în seara zilei de 5 martie, polițiștii ar fi ajuns la locuința sa pentru a-i monta un dispozitiv electronic de supraveghere la gleznă. Ieșeanul afirmă că le-a spus agenților că ar fi vorba despre o confuzie, însă aceștia ar fi susținut că acționează în baza unui ordin.

Dispozitivul a fost montat în jurul orei 20:00. Bărbatul spune că momentul l-a afectat puternic și că, atunci când s-a văzut cu brățara la picior, a avut gânduri de sinucidere.

Situația s-a clarificat abia a doua zi, când polițiștii l-ar fi contactat telefonic și i-ar fi transmis că instalarea brățării a fost rezultatul unei erori.

Agenții i-ar fi cerut să returneze dispozitivul, însă bărbatul susține că a refuzat, motivând că intenționează să depună o plângere împotriva polițiștilor implicați, iar brățara reprezintă, în opinia sa, o probă în acest caz.