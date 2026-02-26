Casa visurilor, transformată în proces: un cumpărător din Iași luptă pentru daune după descoperirea unor vicii ascunse

După ce a descoperit că locuința veche de aproape un secol are probleme structurale grave, proprietarul a deschis două procese împotriva fostei vânzătoare, cerând expertize, reparații și despăgubiri de 300.000 de euro.

Cumpărarea unei case într-una dintre cele mai căutate zone ale Iașului s-a transformat într-o experiență amară pentru A.P., care a ajuns să se judece cu fosta proprietară după ce a descoperit grave probleme structurale ale imobilului. Locuința, ridicată în 1927 și situată în apropierea Grădinii Botanice, fusese achiziționată în septembrie 2023, împreună cu un teren de 416 metri pătrați. În contract, vânzătoarea, L.F., își asumase garanția pentru eventualele vicii ascunse.

La scurt timp după cumpărare, A.P. a început renovările, însă lucrările au fost oprite când muncitorii au constatat că imobilul prezenta deficiențe serioase și necesita consolidări. Cumpărătorul i-a cerut fostei proprietare să contribuie la costul unei expertize tehnice care să stabilească exact natura problemelor și valoarea reparațiilor. L.F. a refuzat, invocând faptul că nu știe în ce mod s-a intervenit asupra casei după începerea renovării, deși a precizat că dorește să fie reprezentată de propriul expert, potrivit ziaruldeiasi.ro .

În lipsa unui acord, A.P. a apelat la instanță, solicitând asigurarea de dovezi, adică efectuarea urgentă a unei expertize. Prima cerere, depusă în 2024, a fost respinsă, judecătorii considerând că nu fusese demonstrată urgența. Între timp, în august 2024, cumpărătorul a obținut o expertiză seismică ce încadra casa în clasa II de risc seismic: prăbușirea totală sau parțială era considerată puțin probabilă la cutremur, dar exista pericolul unor avarii majore. Raportul semnala degradări importante la zidărie, buiandrugi și bolți.

Cu acest document, A.P. a revenit în instanță în septembrie 2025, susținând că situația este urgentă. Și această cerere a fost însă respinsă. Magistrații au arătat că trecuse mai bine de un an de la expertiză, iar întârzierea contrazicea caracterul urgent invocat. În plus, raportul nu indica un pericol iminent de prăbușire.

În prezent, litigiul continuă pe două fronturi: apelul împotriva ultimei sentințe se află la Tribunal, iar într-un alt proces, deschis în iunie 2025, A.P. cere ca fosta proprietară să suporte costul remedierii viciilor ascunse și să îi plătească daune de 300.000 de euro.