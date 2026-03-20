Condiția lui Viktor Orban pentru Ucraina la summitul UE: „Dacă nu e petrol, nu sunt bani”
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Ungaria a „câștigat prima bătălie” la summitul Uniunii Europene, după ce a condiționat sprijinul financiar pentru Ucraina de reluarea tranzitului de țiței rusesc către țara sa. Liderul de la Budapesta a fost ferm: „dacă nu e petrol (pentru Ungaria), nu sunt bani” pentru Kiev.
Într-o declarație făcută la Bruxelles, Orban a susținut că a fost supus unor presiuni și „încercări de dezmembrare”, dar a refuzat să cedeze și a reiterat opoziția Ungariei față de acordarea unui împrumut european de 90 de miliarde de euro Ucrainei.
El a adăugat că disputa nu s-a încheiat, următoarea confruntare urmând să aibă loc pe 12 aprilie, în contextul alegerilor parlamentare din Ungaria.
Totodată, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a comparat reacțiile actuale ale liderilor europeni față de poziția Budapestei cu tensiunile din 2015 privind migrația, când Angela Merkel critica Ungaria.
El a sugerat că nemulțumirile actuale, inclusiv cele ale cancelarului german Friedrich Merz, sunt similare cu cele din trecut, dar Budapesta își va menține poziția.
