Ferma de milioane de euro a lui Gigi Nețoiu, din județul Dolj, inundată complet – VIDEO

Proprietatea lui Gigi Nețoiu, evaluată la 6 milioane de euro, a fost inundată

Proprietatea lui Gigi Nețoiu, evaluată la 6 milioane de euro, a fost complet inundată din cauza urgiei meteo. Ferma de vaci Angus din Dolj a rămas fără curent, după ce mai mult de jumătate din suprafața acesteia a fost acoperită de apă.Mai mult, din cauza gerului câteva animale au pierit. Statul este indiferent și nu intervine pentru a rezolva problema.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, omul de afaceri a acuzat guvernanții că nu au acordat niciun sprijin pentru rezolvarea problemelor care au dus la inundarea zonei, dar, în același timp, le pun piedici tot mai mari fermierilor români, amintind și de votul în favoarea controversatului acord Mercosur. "Vrem să salvam animalele, dar nimeni nu ne ajută," a precizat acesta.

Din cauza gerului câteva animale au pierit. Statul este indiferent și nu intervine pentru a rezolva problema.

Omul de afaceri Gigi Nețoiu și-a deschis fermă de vaci Black Angus la Cetate, în județul Dolj, în 2025. Pe circa 200 de hectare de teren acesta crește bovine Black Angus și oi de rasă.