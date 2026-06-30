Fetiță de 4 ani din Iași, lăsată singură într-o mașină încinsă, în plin cod roșu de caniculă. Polițiștii au intervenit de urgență

Publicat 30 iun. 2026, 13:19 Sursă realitatea.net

O fetiță de 4 ani a fost găsită singură într-un autoturism parcat în plin soare, în Iași, într-o zi cu temperaturi extreme. Copila se afla în mașină cu geamurile închise, iar polițiștii locali aflați în patrulare au observat că era în stare de disconfort sever și au intervenit imediat.

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