Incendiu de proporţii în Voluntari! Vila unei familii a fost mistuită de foc

O locuinţă din Voluntari, în apropierea de București, a fost distrusă aproape în totalitate în urma unui incendiu violent izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Primele informaţii indică faptul că focul ar fi pornit de la un posibil scurtcircuit produs la o maşină de spălat vase. Din cauza structurii din lemn a construcţiei, flăcările s-au extins extrem de rapid şi au cuprins întreaga casă.

În momentul izbucnirii incendiului, în locuinţă se aflau cinci membri ai familiei. Toţi au reuşit să se evacueze la timp, evitând o tragedie.

Două persoane au suferit arsuri uşoare la nivelul feţei şi al mâinilor, însă au primit îngrijiri la faţa locului şi au refuzat ulterior transportul la spital.

Martorii au descris scene dramatice, spunând că întreaga casă era cuprinsă de foc, iar flăcările se ridicau la câţiva metri înălţime.

Misiunea pompierilor a fost îngreunată de accesul dificil pe străzile înguste din zonă. După o luptă care a durat mai bine de trei ore, echipele de intervenţie au reuşit să lichideze incendiul şi să împiedice extinderea acestuia la proprietăţile învecinate.

Autorităţile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza care a dus la izbucnirea incendiului.