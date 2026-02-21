Incendiu într-un apartament din Iași

Pompierii ieșeni au fost solicitați sâmbătă la un incendiu izbucnit într-un apartament situat pe șoseaua Nicolina, la etajul 7 al unui bloc din municipiul Iași. Din primele informații, nicio persoană nu a fost surprinsă în interiorul locuinței.

La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași, cu două autospeciale de stingere, o autoplatformă pentru salvări de la înălțime, un echipaj de prim ajutor calificat, precum și o ambulanță de la Serviciul Județean de Ambulanță Iași.

De asemenea, a fost trimisă în sprijin și autoplatforma din cadrul Detașamentului 1, alături de ambulanța de terapie intensivă mobilă. Casa scării a fost ventilată pentru evacuarea fumului, iar pompierii au asistat la evacuarea a șapte persoane, dintre care doi minori.

Potrivit pompierilor, incendiul a fost lichidat. Echipajele acționează în continuare pentru ventilarea apartamentului afectat. Cauza probabilă a izbucnirii focului este utilizarea unei candele lăsate nesupravegheate în interiorul locuinței.