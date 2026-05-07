Incendiu la o farmacie din Iași. Pompierii au suplimentat forțele de intervenție
Un incendiu a izbucnit, joi, la tabloul electric al unei farmacii din municipiul Iași, situată pe strada Smârdan. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, după ce incidentul a fost anunțat prin apel la 112.
Incendiul a izbucnit la tabloul electric al farmaciei
Potrivit reprezentanților ISU Iași, incendiul s-a produs la tabloul electric al farmaciei Ropharma, aflată într-o clădire cu regim de înălțime P+1.
Pentru gestionarea situației, la locul intervenției au fost mobilizate inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu 11 pompieri militari, precum și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, încadrat cu trei pompieri militari.
În urma evoluției incendiului, autoritățile au decis suplimentarea forțelor de intervenție cu încă două autospeciale de stingere și o autoplatformă pentru salvări de la înălțime.
Pompierii militari acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, evacuarea fumului din spațiile afectate și protejarea clădirii și a vecinătăților. Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat existența unor victime.
Misiunea este în desfășurare.
