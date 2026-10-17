Incendiu puternic la CET Iași după o explozie; flăcările afectează o hală industrială

O explozie urmată de un incendiu puternic a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, la un transformator electric din incinta CET Iași, pe Calea Chișinăului. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor.
Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași, incendiul se manifestă la etajul întâi al unei hale industriale. Flăcările afectează o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, dintr-o hală care are în total circa 5.000 de metri pătrați.
Intervenția pompierilor
Echipaje din Detașamentele 1 și 2 de Pompieri Iași au fost mobilizate la fața locului, utilizând șapte mijloace de intervenție. Printre acestea se numără autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvări și intervenții la înălțime, un echipaj de prim ajutor și o autospecială destinată transportului personalului și al victimelor multiple.
Până la momentul informării oficiale, nu au fost raportate victime. Autoritățile locale monitorizează situația pentru a preveni extinderea incendiului către alte structuri din incintă.
Recomandări pentru cetățeni
Pompierii le recomandă locuitorilor să evite zona de intervenție și să păstreze o distanță de siguranță față de instalațiile electrice. Este esențial ca toți cei prezenți în apropiere să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului, pentru a asigura atât siguranța publicului, cât și desfășurarea eficientă a operațiunilor de stingere.