Incendiu puternic la CET Iași după o explozie; flăcările afectează o hală industrială

Publicat 17 oct. 2026, 19:39 Sursă tvrinfo

O explozie urmată de un incendiu puternic a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, la un transformator electric din incinta CET Iași, pe Calea Chișinăului. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiuexploziepompieri