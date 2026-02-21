Incendiu violent pe o șosea din Giurgiu. O mașină a fost mistuită de flăcări
21 feb. 2026, 12:45
Un autoturism a fost cuprins de flăcări, sâmbătă, pe şoseaua Bucureşti din municipiul Giurgiu.
Conducătorul auto a observat la timp fumul şi mirosul de plastic încins, reuşind să oprească şi să iasă din maşină înainte ca focul să se extindă.
La faţa locului au intervenit rapid pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, care au acţionat cu o autospecială de stingere. În momentul sosirii echipajului, autoturismul ardea generalizat, focul distrugând complet vehiculul.
Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.
