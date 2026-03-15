Înregistrări explozive. Ucraina ar fi transportat bani prin România. Klaus Iohannis, acuzat că ar fi acoperit transporturile

Sursă: Realitatea.net

Înregistrări explozive scot la iveală cum ar fi transportat ucrainenii bani prin România, încă din prima zi a războiului. Un angajat al unei mari companii interne de transport valori rupe tăcerea și aruncă în aer scena politică de la noi din țară. Cazul este fără precedent și ar avea implicații la nivel înalt. Potrivit acestuia, operațiunea s-ar fi desfășurat cu acordul fostului președinte Klaus Iohannis și al unor șefi de vămi din România.

Totul a ieșit la iveală după ce Ungaria a reținut șapte ucraineni care transportau în două mașini 40 de milioane de dolari și 35 de milioane de euro, cash proveniți din Austria, dar și 9 kilograme de aur, în lingouri. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să-l contacteze pe Klaus Iohannis pentru un punct de vedere, însă fostul președinte nu a putut fi contactat.

”Veneau ucrainienii, le dădea banii de la baștanii care erau dincolo.

Acum, în timpul războiului?

Acum! Despre ce vorbim? Eu am cărat patru ani de zile, de când e războiul ăsta încontinuu. De când a început”, relevă înregistrările publicate de jurnalista Iosefina Pascal.

Așa începe angajatul companiei românești de transport valori seria de dezvăluiri. Potrivit acestuia, operațiunea s-ar fi desfășurat cu acordul fostului președinte Klaus Iohannis și al unor șefi de vămi din România. De altfel, pentru transportul banilor erau folosite elicoptere, mai spune bărbatul.

Acesta continuă și povestește cum erau ridicați banii de doi bărbați înarmați. Aceștia erau așteptați la graniță de polițiștii ucraineni, spune individul.

Omul susține că a transportat inclusiv el bani proveniți din Austria, prin România, către Ucraina.

Conversația ar fi avut loc în decembrie 2025, cu luni de zile înainte ca Ungaria să oprească și să investigheze transporturile de numerar de pe teritoriul său. Peste 1,3 miliarde de euro au trecut în două luni doar prin Ungaria, spune jurnalista Josefina Pascal, în posesia căreia au ajuns înregistrările explozive.

De altfel, ministrul de externe maghiar a confirmat că, din ianuarie 2026 până acum, adică în doar două luni, pe teritoriul Ungariei au fost tranzitate din și către Ucraina grămezi de bancnote în valoare de 900 milioane de dolari, 420 milioane de euro și 146 kilograme de aur, în lingouri.

Totul a ieșit la iveală după ce fostul șef de stat-major antiterorist al Serviciului de Securitate al Ucrainei a fost reținut la Budapesta, fiind acuzat de spălare de bani, după ce a fost prins în timp în timp ce transporta două mașini pline cu bani și aur. Alături de el au ajuns în spatele gratiilor și alți șase angajați ai unei bănci ucrainene.