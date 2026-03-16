Judecătorii au respins cererea unui ieșean de a se căsători cu iubita sa minoră

Un ieșean a cerut în instanță permisiunea de a se căsători cu iubita sa în vârstă de 16 ani, însă magistrații Judecătoriei au respins solicitarea, apreciind că simpla existență a unei relații de iubire nu este suficientă pentru încheierea unei căsătorii, potrivit Ziarului de Iași.

Legea prevede că mariajul este permis, în mod obișnuit, doar după împlinirea vârstei de 18 ani. Totuși, în anumite situații, căsătoria poate fi aprobată începând de la 16 ani, cu aviz medical favorabil, acordul părinților și aprobarea instanței de tutelă.

În acest context, Ionuț A. s-a adresat Judecătoriei, explicând că are de aproximativ un an și două luni o relație de dragoste cu I.M.B., adolescentă aflată în sistemul de protecție a copilului, și că își dorește să își construiască un viitor alături de ea, potrivi sursei citate .

Tânăra a declarat în fața instanței că dorește, la rândul ei, să se căsătorească, iar reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială nu s-au opus acestei intenții.

Cu toate acestea, judecătorii au decis să respingă cererea. În motivare, aceștia au arătat că doar bărbatul, în vârstă de 32 de ani și tată al unui copil minor dintr-o relație anterioară, are maturitatea necesară pentru a face un astfel de pas.

În ceea ce o privește pe fată, care are 16 ani și 7 luni, instanța a considerat că aceasta se află încă într-o etapă timpurie a vieții și nu are maturitatea necesară pentru a înțelege pe deplin consecințele unei căsătorii.

Judecătorii au subliniat că o astfel de decizie implică responsabilități importante și angajamente pe termen lung, iar existența unei relații sentimentale nu reprezintă, în sine, un argument suficient pentru autorizarea căsătoriei. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

Cazul ridică și posibile semne de întrebare din perspectivă penală, având în vedere diferența mare de vârstă dintre cei doi. Potrivit informațiilor prezentate, relația ar fi început când fata avea 15 ani și jumătate.

În eventualitatea în care relația a avut și o componentă intimă înainte ca minora să împlinească 16 ani, bărbatul ar putea fi cercetat penal, în funcție de circumstanțele stabilite de anchetatori.