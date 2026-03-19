Liceu din Iași, obligat să-i plătească daune de 20.000 de euro unui elev care a fost bătut în incinta unității

Un liceu din Iași este obligat de instanță să plătească daune morale în valoare de 20.000 de euro unui elev, care a fost bătut de către un coleg, în incinta unității de învățământ. Avocații au invocat faptul că un astfel de eveniment ar fi trebuit stopat, pentru că școala este obligată să le ofere siguranță elevilor.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu patru ani, în sala de sport a Colegiului Economic Administrativ Iasi.

"Inculpatul l-a cuprins pe colegul sau cu mâinile în zona brâului, l-a ridicat în aer și l-a trântit la sol, având impact în zona umărului drept, după care l-a lovit cu pumnul în zona feței, cauzându-i leziuni care au necesitat 45-50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare“, potrivit publicaţiei Dezvaluirea.ro .

În urma acestei accidentări grave, familia adolescentului a dat în judecată școala, iar magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au admis în parte cererea formulată de victimă. Instanța a decis obligarea Colegiului Economic Administrativ Iași la plata a 20.000 de euro, cu titlu de daune morale.

Decizia vine în contextul în care unitățile de învățământ au responsabilitatea de a asigura siguranța elevilor în timpul programului școlar și în incinta instituției.