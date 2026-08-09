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Măsură de urgență în Marea Neagră. Turcia cere oprirea atacurilor asupra navelor

Turcia

Turcia

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 12:45

Turcia a luat măsuri pentru limitarea traficului comercial către Marea Neagră, pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor din regiune. În paralel, Ankara le cere Rusiei și Ucrainei să accepte un moratoriu privind atacurile asupra vaselor comerciale.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat că situația din Marea Neagră a devenit tot mai periculoasă, după ce atacurile nu mai vizează doar porturile și navele militare.

„Conflictul s-a extins în întreaga zonă a Mării Negre. Inițial, țintele erau porturile și navele militare. Acum, sunt atacate fără discriminare toate navele comerciale”, a avertizat Fidan.

Ankara este îngrijorată în special după ce două nave aparținând unor companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră. Mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți.

Turcia, care încearcă să păstreze relații atât cu Moscova, cât și cu Kievul, a condamnat atacurile și cere acum instituirea unui mecanism prin care să fie oprite loviturile asupra navelor comerciale.

„Am solicitat instituirea unui mecanism pentru declararea unui moratoriu”, a declarat Hakan Fidan.

Măsurile vin într-un moment în care riscurile pentru transportul maritim din Marea Neagră au crescut semnificativ, iar Ankara încearcă să împiedice extinderea conflictului asupra traficului comercial și a echipajelor civile.

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