Mihai Stoica, nemulțumit că FCSB nu poate juca pe Arena Națională: „Metallica e mai importantă decât fotbalul”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 12:32

FCSB nu va disputa primele meciuri de pe teren propriu din noul sezon pe Arena Națională. Președintele Consiliului de Administrație al clubului, Mihai Stoica, a anunțat că echipa va reveni pe cel mai mare stadion al țării abia la începutul lunii august.

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