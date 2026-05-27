Ore de coșmar într-un tren spre Galați. Zeci de pasageri au rămas blocați în căldură, fără aer condiționat și fără toalete

O călătorie care ar fi trebuit să dureze doar câteva ore s-a transformat într-un episod extrem de dificil pentru aproape 100 de pasageri aflați într-un tren care circula pe ruta București–Galați.

Garnitura s-a oprit marți după-amiază în Gara Săhăteni, din județul Buzău, după ce locomotiva a suferit o defecțiune tehnică provocată de o problemă la sistemul de alimentare cu energie.

Trenul plecase din Capitală și ar fi trebuit să ajungă la Galați în jurul orei 17, însă călătoria s-a întrerupt brusc după doar câteva ore de drum. Pasagerii au rămas blocați aproximativ trei ore, chiar în timpul unui val de căldură care a făcut condițiile din vagoane aproape imposibil de suportat.

Situația a devenit rapid tensionată după ce oamenii au rămas fără aer condiționat, fără acces funcțional la toalete și fără apă. Mai mulți călători au acuzat stări de rău din cauza temperaturilor ridicate din interiorul vagoanelor.

Trenul a fost repus în mișcare abia cu puțin înainte de ora 19, după ce problema tehnică a fost remediată. Potrivit informațiilor apărute ulterior, defecțiunea ar fi fost provocată de o cădere de tensiune la linia de alimentare.

Panică și revoltă în vagoane

Pentru mulți dintre pasageri, cele trei ore petrecute în tren au devenit un adevărat test de rezistență. Atmosfera din vagoane s-a degradat rapid din cauza căldurii sufocante, iar oamenii spun că lipsa unor condiții minime de confort a amplificat starea de panică și frustrare.

„Nu mai pot! Nu mai pot de căldură, curg apele de pe mine. Mi s-a făcut rău, trebuie să ies la aer”, a declarat unul dintre pasageri pentru un ziar local.

Alți călători spun că problemele pe această rută sunt aproape permanente și că întârzierile au devenit ceva obișnuit.

„Pe traseul acesta sunt probleme tot timpul. Fie întârzie jumătate de oră, fie o oră, dar aproape niciodată nu ajunge la timp”, a spus un alt pasager.

Mai multe persoane au reclamat faptul că în tren se aflau și oameni în vârstă sau călători cu probleme medicale, pentru care temperaturile ridicate au fost și mai greu de suportat.

„Ne e teamă de vară”

Incidentul a provocat numeroase reacții și pe rețelele sociale, unde mulți pasageri și navetiști spun că se tem că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente în lunile de vară.

„Cred că vara asta o să fie și mai rău. Dacă acum am stat trei ore blocați, nu știu ce urmează când o să fie și mai cald”, a scris un călător online.

Alții spun că principala problemă este lipsa de predictibilitate a transportului feroviar.

„Nu știi niciodată când ajungi. Pentru noi, fiecare drum e o loterie, nu un transport sigur”, a comentat un alt pasager.

Navetiștii care folosesc zilnic trenul pentru a ajunge la muncă spun că întârzierile repetate le afectează programul și îi obligă să își schimbe complet rutina.

„Îmi planific ziua la minut și tot ajung să întârzii. Nu ai cum să te bazezi pe tren”, a explicat un călător.

Un alt navetist a spus că a ajuns să plece de acasă cu mult mai devreme doar pentru a evita problemele provocate de întârzieri.

„Am ajuns să plec mai devreme cu o oră doar ca să fiu sigur că nu pierd programul de muncă”, a declarat acesta.

Problemele vechi ale transportului feroviar

Situațiile de acest tip nu sunt izolate. În ultimii ani, transportul feroviar de pasageri din România s-a confruntat frecvent cu întârzieri, defecțiuni tehnice și lipsa unor condiții moderne de confort, în special pe rutele regionale și interregionale.

Deși au existat investiții punctuale în trenuri noi și modernizarea unor garnituri, multe dintre vagoanele aflate încă în circulație nu sunt complet echipate cu sisteme de climatizare funcționale.

În perioadele de caniculă, problemele devin și mai vizibile, iar temperaturile ridicate din interiorul trenurilor transformă uneori călătoriile în experiențe extrem de dificile pentru pasageri.

Tot mai mulți călători cer investiții rapide în infrastructura feroviară și modernizarea condițiilor de transport, avertizând că astfel de incidente riscă să devină tot mai frecvente pe timpul verii.