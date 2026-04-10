Pisică rămasă blocată la 12 metri înălţime, într-un brad. A fost solicitată intervenția pompierilor
Pompierii din Iași au intervenit vineri pentru a salva o pisică rămasă blocată la aproximativ 12 metri înălțime, într-un brad.
”În urma unui apel primit la numărul unic de urgenţă 112, în dispeceratul integrat ISU-SMURD-SAJ Iaşi, o persoană a solicitat sprijinul pompierilor pentru salvarea unei pisici rămase blocată la aproximativ 12 metri înălţime, într-un brad, fără posibilitatea de a coborî”, anunţă ISU Iaşi.
La fața locului, a fost trimisă o autospecială de intervenţie, iar pisica a fost ciborâtă din brad cu ajutorul scării autoculisante.
”Pisica a fost recuperată fără incidente şi predată proprietarei, în stare bună. Vizibil emoţionată, proprietara animalului le-a mulţumit pompierilor pentru promptitudine şi implicare”, precizează ISU Iaşi.
