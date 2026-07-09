România, sub amenințarea furtunilor. Meteorolog ANM: "Urmează vijelii, iar temperaturile scad sub 30 de grade"

Publicat 9 iul. 2026, 09:51 Sursă realitatea.net

Sunt în continuare avertizări de furtuni puternice în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben de ploi și vijelii extreme. Care sunt zonele vizate aflăm de la meteorologul ANM, Alina Șerban.

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