S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
27 feb. 2026, 15:38
Articol scris de Scris de Ionuț Nichita
Partidele din optimile de finală ale Ligii Campionilor a fost stabilite, vineri, în urma tragerii la sorți de la Nyon (Elveția).
Optimi – Tabloul complet al duelurilor
Iată cum arată împerecherile pentru faza optimilor de finală din Liga Campionilor 2025-26:
Paris Saint‑Germain – Chelsea FC
Galatasaray SK – Liverpool FC
Real Madrid CF – Manchester City FC
Atalanta BC – FC Bayern München
Newcastle United FC – FC Barcelona
Atlético Madrid – Tottenham Hotspur FC
FK Bodø/Glimt – Sporting CP
Bayer 04 Leverkusen – Arsenal FC
Programul meciurilor din optimile Ligii Campionilor
Turul optimilor: 10-11 martie 2026
Manșa retur: 17-18 martie 2026
