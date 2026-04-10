Scandal între Primăria Generală și Consiliul Genereal pe tema scumpirii biletelor STB: proiectul revine pe masa decidenților

O nouă tensiune a apărut între Primăria Generală a Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, și Consiliul General al Municipiului București (CGMB), unde PSD deține o influență majoră, pe tema majorării tarifelor pentru transportul public urban

După ce, în ianuarie, proiectul de creștere a prețurilor STB a fost respins cu doar 23 de voturi din totalul de 55, subiectul revine săptămâna viitoare pe agenda Administrației.

Propunerea de majorare urmează să fie înaintată primarului general de către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) STB, având de această dată inclusiv susținerea unor consilieri PSD. „I-am trimis documentul încă o dată săptămâna trecută, dar nu l-a pus pe ordinea de zi”, a declarat Marian Artimon, consilier PSD și membru AGA STB, care susține că tema nu a fost discutată în ședința din ianuarie.

Directorul STB, avertisment că societatea are probleme financare mari

Directorul STB avertizează că societatea are dificultăți financiare severe. „Încă din ianuarie 2025 am solicitat creșterea tarifului la cinci lei, pentru că societatea se duce în faliment. Este imperios necesar, având în vedere că nu se asigură compensația prevăzută prin contract”, afirmă acesta, menționând că nivelul de „clandestinitate” (călătorii fără bilet) depășește 30%.

La rândul său, directorul general al STB, Andrei Dinculescu, confirmă că instituția a transmis un punct de vedere oficial. „Membrii AGA au cerut Primăriei mărirea tarifului la 5 lei. Speram să intre deja pe ordinea de zi. Ne-ar ajuta mult și actualizarea prețului pe kilometru, care nu a mai fost modificat din 2023”, a declarat Dinculescu.

PSD s-a abținut de la vot în luna ianuarie, când proiectul prevedea o scumpire de 66% pentru o călătorie și de 75% pentru abonamentul de 24 de ore. Atunci, PNL, USR, REPER și Forța Dreptei au susținut inițiativa, în timp ce PSD, PMP, PPUSL și AUR au blocat adoptarea. De ce social-democrații își schimbă acum poziția rămâne neclar.

O decizie finală privind creșterea tarifelor STB ar putea fi luată în cursul săptămânii viitoare, dacă proiectul va fi introdus pe ordinea de zi a Consiliului General.