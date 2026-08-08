Trump pune 1 miliard de dolari pe masa Columbiei pentru războiul antidrog. Noul președinte promite o ofensivă

Statele Unite pregătesc un sprijin financiar de aproximativ 1 miliard de dolari pentru Columbia, destinat în principal securității și luptei împotriva traficului de droguri.
Anunțul vine imediat după preluarea mandatului de către noul președinte columbian, Abelardo de la Espriella, un aliat apropiat al lui Donald Trump. Noul lider de la Bogota a promis încă din prima zi de mandat o ofensivă dură împotriva grupărilor armate și a rețelelor implicate în traficul de droguri.
Un miliard de dolari pentru securitatea Columbiei
Administrația Trump intenționează să ofere guvernului columbian un pachet de asistență în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari. Banii sunt destinați consolidării capacităților de securitate și combaterii organizațiilor implicate în traficul de droguri.
Sprijinul american vine într-un moment în care Washingtonul își intensifică eforturile pentru combaterea rețelelor de crimă organizată din America Latină.
Relația dintre Statele Unite și Columbia s-a schimbat semnificativ după alegerea lui Abelardo de la Espriella. Noul președinte, un politician de dreapta fără experiență într-o funcție electivă înainte de alegerile prezidențiale, este considerat un aliat al lui Donald Trump.
Noul președinte promite o ofensivă împotriva traficanților
În discursul de învestitură, de la Espriella a pus securitatea în centrul priorităților sale. El a promis măsuri ferme împotriva grupărilor armate și a rețelelor de trafic de droguri.
Printre planurile anunțate se numără intensificarea operațiunilor împotriva culturilor ilegale de coca, inclusiv prin folosirea erbicidelor aeriene, precum și combaterea grupărilor armate care controlează teritorii și rute folosite pentru traficul de droguri.
Columbia a anunțat, de asemenea, că se alătură inițiativei americane „Shield of the Americas”, construită în jurul cooperării regionale împotriva crimei organizate și a traficului de droguri.
Trump își consolidează poziția în America Latină
Sprijinul financiar pentru Columbia face parte din strategia mai largă a administrației Trump de a consolida cooperarea cu guvernele din America Latină în domeniul securității.
Relațiile dintre Washington și Bogota au fost tensionate în perioada fostului președinte Gustavo Petro, însă alegerea lui de la Espriella a schimbat radical direcția politică a țării.
Noul guvern columbian încearcă acum să obțină sprijin american pentru operațiunile împotriva cartelurilor și grupărilor armate, în timp ce administrația Trump vede Columbia drept un partener important în lupta împotriva traficului de droguri din regiune.