Ucraina a atacat o rafinărie importantă din Rusia. Moscova a răspuns cu lovituri asupra unor centre industriale

Un nou schimb de atacuri a avut loc în noaptea de luni spre marți între Rusia și Ucraina.
Forțele ucrainene au vizat o rafinărie din regiunea Samara, în sud-estul Rusiei, în timp ce armata rusă a lansat atacuri asupra unor obiective industriale din mai multe orașe ucrainene.
Rafinăria Kuibîșev, administrată de compania Rosneft, ar fi fost cuprinsă de un incendiu în urma atacului cu drone. Instalația se numără printre principalele capacități de procesare a petrolului din regiunea Samara și a mai fost vizată în trecut.
Autoritățile regionale ruse au anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat numeroase drone. Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorîșev, a precizat că atacurile au provocat pagube și la infrastructura civilă, inclusiv la locuințe și autoturisme. Nu au fost anunțate victime în regiune.
Rusia susține că a doborât sute de drone ucrainene în mai multe regiuni. Ministerul rus al Apărării a raportat interceptarea a 297 de aparate fără pilot deasupra a 14 regiuni și a Crimeei.
Atacuri asupra orașelor industriale din Ucraina
În același timp, forțele ruse au lovit mai multe obiective industriale din Ucraina. Explozii au fost raportate în Dnipro, Krivoi Rog, Pavlograd și Kremenciuk, în regiunile Dnipropetrovsk și Poltava.
Potrivit autorităților ucrainene, atacurile au vizat în special infrastructura industrială. În Dnipro au fost raportate și victime în urma bombardamentelor din timpul nopții.
Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au interceptat mai multe drone și rachete lansate de Rusia, inclusiv o rachetă de croazieră Kalibr și 177 de drone de diferite tipuri.
Informațiile publicate de autoritățile celor două țări indică o intensificare a atacurilor asupra infrastructurii energetice și industriale, într-un moment în care ambele tabere încearcă să afecteze capacitățile logistice și economice ale adversarului.