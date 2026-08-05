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Actualitate· 1 min citire
Vladimir Putin reorganizează Armata rusă. A înființat o nouă structură dedicată dronelor
Vladimir Putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat înființarea unei noi ramuri a Armatei ruse, dedicată operațiunilor cu drone, și l-a numit pe Denis Liamin la conducerea acestei structuri.
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