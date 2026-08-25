Economie· 1 min citire

Alertă sanitară în Iași: Sute de oi sacrificate de urgență

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 25 aug. 2026, 09:20

Fermierii sunt îndemnați să fie extrem de vigilenți la primele semne de boală.

Autoritățile sanitar-veterinare au intervenit în forță pentru lichidarea turmelor afectate, o măsură extremă luată cu scopul de a preveni extinderea bolii la nivel județean și național. Infecția, care se răspândește cu o rapiditate alarmantă, a provocat deja pagube economice semnificative. Specialiștii subliniază că intervenția promptă este absolut esențială în gestionarea acestei crize locale.

Semnele clinice de alarmă

Crescătorii trebuie să monitorizeze foarte atent starea de sănătate a animalelor din ferme. Printre simptomele clare care necesită raportare imediată se numără febra foarte ridicată, secrețiile nazale și oculare anormale, precum și dificultățile de respirație. Animalele pot prezenta, de asemenea, leziuni bucale dureroase, apatie severă și refuzul total al hranei.

Orice suspiciune, oricât de mică, trebuie comunicată de urgență medicului veterinar. Întârzierea notificării autorităților poate genera o răspândire necontrolată a virusului, ducând inevitabil la pierderi financiare catastrofale pentru toți crescătorii locali implicați.

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