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Economie· 1 min citire
Alertă sanitară în Iași: Sute de oi sacrificate de urgență
FOTO: Arhivă
Fermierii sunt îndemnați să fie extrem de vigilenți la primele semne de boală.
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