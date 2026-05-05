Antifrauda ar putea verifica direct veniturile persoanelor fizice

Un proiect de ordin publicat recent de Agenția Națională de Administrare Fiscală prevede extinderea atribuțiilor inspectorilor antifraudă, care ar urma să poată verifica direct situația fiscală a persoanelor fizice.

Schimbarea ar permite Direcției Generale Antifraudă Fiscală să analizeze veniturile contribuabililor și să emită decizii de impunere atunci când constată sume fără sursă justificată. Până acum, astfel de verificări erau realizate mai ales de structuri specializate din cadrul ANAF.

Măsura ar putea avea un impact important asupra persoanelor care obțin venituri din chirii, activități independente, comerț, construcții, agricultură sau bani primiți din străinătate. Dacă inspectorii descoperă diferențe între veniturile declarate și cele constatate, contribuabilii pot fi supuși unor verificări amănunțite. Pentru sumele a căror proveniență nu poate fi justificată, proiectul prevede aplicarea unui impozit de 70% asupra bazei impozabile ajustate. La această sumă s-ar adăuga dobânzi și penalități de întârziere, ceea ce poate crește semnificativ obligația de plată.

ANAF susține că modificarea este necesară pentru valorificarea mai rapidă a informațiilor obținute în controalele antifraudă. Într-un context de intensificare a verificărilor fiscale și de reducere a economiei subterane, autoritățile urmăresc să crească nivelul de conformare voluntară. Persoanele fizice trebuie să poată justifica proveniența banilor, mai ales în cazul achizițiilor importante sau al cheltuielilor care nu corespund veniturilor declarate.