Arabia Saudită avertizează: prețul petrolului ar putea depăși 180 de dolari pe baril: scenariu alarmant
20 mar. 2026, 08:18
Oficiali din sectorul petrolier din Arabia Saudită estimează că prețul petrolului ar putea depăși pragul de 180 de dolari pe baril, în cazul în care perturbările generate de conflictul cu Iranul vor continua până la sfârșitul lunii aprilie.
Potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, scenariul este luat în calcul pe fondul riscurilor crescute privind aprovizionarea globală și escaladarea tensiunilor din regiune.
Informația nu a putut fi confirmată independent de Reuters până în acest moment.
Estimările vin într-un context de volatilitate accentuată pe piețele energetice, investitorii fiind tot mai atenți la evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.
Citește și:
- 11:48 - Pâinea se scumpește înainte de Paște: românii vor plăti mult mai mult pentru produsele de bază
- 11:37 - Vot final pe proiectul de buget, după 4 zile de scandal
- 10:07 - Scandal la dezbaterea proiectului de buget. Discuțiile s-au încheiat la ora 3:00 dimineața și se reiau la acestă oră
- 08:20 - Traian Băsescu le recomandă românilor să lase mașinile acasă
