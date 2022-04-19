Economie· 2 min citire

Culisele Statului Paralel | Cine îngroapă țara în datorii astronomice. Eugen Teodorovici avertizează

Culisele Statului Paralel | Cine îngroapă țara în datorii astronomice. Eugen Teodorovici avertizează

Culisele Statului Paralel | Cine îngroapă țara în datorii astronomice. Eugen Teodorovici avertizează

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 19 apr. 2022, 08:17

Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a vorbit, luni seara, la Realitatea PLUS, despre împrumuturile nejustificate făcute de România

Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a vorbit, luni seara, la Realitatea PLUS, despre împrumuturile nejustificate făcute de România.

„Nu numai că se împrumută scump România astăzi, dar băncile nu mai oferă finanțare guvernului, ceea ce este un element foarte important. Asta arată lipsă de încredere în guvern. Îmi place cum oficialii se fac că nu știu. Astăzi, țara se împrumută, din păcate, într-un mod nejustificat.

România are la îndemână vreo 4 miliarde de euro la banca națională. La banca națională există un cont al Ministrului de Finanțe în care sunt trimise avansurile din bani europeni. Practic, la acest cont Ministerul de Finanțe are dobândă negativă și, pe de alta parte, plătește și dobânzi în piață la ce se împrumută.

Neputința există și asta se datorează șefilor de partide. Poartă vina oamenilor care sunt trimiși în guvern. Nu se pot dezice de ei, că ei votează acolo, fac profil de candidat, deci poartă vina. România va continua acest trend negativ, din păcate, pentru că măsurile care se iau de către guvern nu dovedesc în piață sau nu transmit în piață încredere alegatorilor. Sunt multe discuții și ele nu încep de teama marilor companii, de teama băncilor”, a precizat Eugen Teodorovici, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”.

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