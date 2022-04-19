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Economie· 2 min citire
Culisele Statului Paralel | Cine îngroapă țara în datorii astronomice. Eugen Teodorovici avertizează
Culisele Statului Paralel | Cine îngroapă țara în datorii astronomice. Eugen Teodorovici avertizează
Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a vorbit, luni seara, la Realitatea PLUS, despre împrumuturile nejustificate făcute de România
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