Depozitele de gaze ale României, umplute în proporţie de 62,77%. Stocurile sunt sub nivelul din ultimii doi ani

Depozitele de gaze naturale ale României erau umplute în proporţie de 62,77%, potrivit celor mai recente date publicate de platforma Gas Infrastructure Europe – AGSI. Stocul total ajunsese la 21,2565 TWh, echivalentul a circa 2 miliarde de metri cubi de gaze, în creştere cu 0,40 puncte procentuale faţă de ziua precedentă.
România se situa peste media Uniunii Europene, unde depozitele de gaze erau pline în proporţie de 58,84%. Diferenţa era însă relativ redusă, de aproape patru puncte procentuale, iar mai multe state europene raportau niveluri de înmagazinare mai ridicate.
Cele mai mari grade de umplere erau consemnate în Polonia, cu 87,12%, Portugalia, cu 82,94%, Italia, cu 77,20%, Spania, cu 72,54%, Danemarca, cu 66,84%, şi Ungaria, cu 62,84%.
Cu un nivel de 62,77%, România era foarte aproape de Ungaria şi se afla înaintea unor state precum Franţa, Germania, Austria, Croaţia şi Cehia. Depozitele din Franţa erau umplute în proporţie de 59,99%, iar cele din Germania, de 48,18%.
La polul opus se aflau Suedia, cu 36,91%, Belgia, cu 39,97%, Ţările de Jos, cu 39,52%, Slovacia, cu 45,65%, şi Letonia, cu 45,83%. Ucraina, inclusă în categoria statelor din afara Uniunii Europene, avea un grad de umplere de 30,28%.
Stocuri sub nivelurile anilor trecuţi
Datele AGSI indică faptul că operatorii români continuă injectarea gazelor în depozite înaintea sezonului rece 2026–2027. Totuşi, nivelul actual rămâne sub cel raportat în aceeaşi perioadă din ultimii doi ani.
La începutul lunii august 2025, depozitele româneşti erau umplute în proporţie de aproximativ 71%, cu un stoc de circa 24 TWh, echivalentul a aproximativ 2,3 miliarde de metri cubi. Stocul actual este astfel mai mic cu circa 2,7 TWh, respectiv cu aproximativ 250–260 de milioane de metri cubi de gaze.
La 25 august 2025, gradul de umplere ajunsese la 81,07%, iar gazele depozitate totalizau 27,45 TWh, echivalentul a aproximativ 2,6 miliarde de metri cubi.
Diferenţa este şi mai mare faţă de august 2024. La 16 august 2024, depozitele României erau pline în proporţie de peste 88%, cu circa 2,8 miliarde de metri cubi de gaze înmagazinate. O săptămână mai târziu, la 23 august, stocul urcase la 2,878 miliarde de metri cubi, reprezentând un grad de umplere de 90,79%.
Prin comparaţie, stocul actual este mai mic cu aproximativ 7–8 TWh, respectiv cu aproape 800 de milioane de metri cubi faţă de nivelurile din august 2024. Comparaţia trebuie însă privită în contextul variaţiilor zilnice determinate de injecţiile şi extracţiile de gaze.
Miza pregătirilor pentru iarnă
Gazele înmagazinate reprezintă o sursă importantă pentru acoperirea consumului în sezonul rece, când cererea gospodăriilor şi a industriei creşte. Un nivel ridicat al rezervelor poate limita dependenţa de importuri şi presiunea asupra preţurilor de pe piaţa regională.
Nivelul actual de 62,77% oferă României o bază pentru continuarea procesului de umplere a depozitelor, însă va fi nevoie de injecţii constante în următoarele luni pentru reducerea decalajului faţă de nivelurile consemnate în anii anteriori.