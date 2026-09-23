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Economie· 1 min citire
Euro atinge un nou maxim istoric, în timp ce Bursa de la București deschide pe roșu
FOTO: Arhivă
Moneda europeană a ajuns la o valoare record de 5,278 lei, marcând o depreciere a leului pe fondul scăderilor de pe piața de capital internă.
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