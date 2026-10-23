Fabrica de la Iași a lui Rinat Ahmetov riscă închiderea

Metrinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, traversează o perioadă dificilă din cauza imposibilitării aprovizionării cu materie primă. Salariații au fost trimiși acasă, iar surse apropiate afacerii susțin că se discută despre vânzarea activelor.
Unitatea industrială de pe Calea Chișinăului din Iași se află într-o situație critică. Potrivit surselor citate de Ziarul de Iași, problemele au început în urmă cu câteva luni, cauza principală fiind blocarea aprovizionării cu materie primă din Ucraina, ca urmare a conflictului armat.
În lipsa insumurilor necesare producției, o mare parte dintre angajați au fost trimiși acasă. Aceștia așteaptă o decizie din partea proprietarului, miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Publicația locală a solicitat clarificări către compania care deține capitalul firmei, însă nu a primit un răspuns până la momentul publicării știrii.
Scenarii pentru viitorul fabricii
Surse apropiate afacerii indică faptul că se iau în calcul mai multe opțiuni pentru rezolvarea situației. Printre acestea se numără conservarea activității, înstrăinarea integrală a afacerii către un alt antreprenor sau dezafectarea fabricii prin vânzarea separată a terenurilor, clădirilor și utilajelor.
Contextul preluării de către Metinvest
Fabrica a fost achiziționată în toamna anului 2025 de grupul ucrainean Metinvest, controlat de Rinat Ahmetov prin SCM Holdings Limited. Tranzacția, care viza preluarea integrală a acțiunilor deținute anterior de ArcelorMittal, a fost finalizată spre sfârșitul anului 2025, după ce Comisia Europeană a autorizat operațiunea pe 24 noiembrie 2025.
Înainte de schimbarea proprietarului, unitatea se confrunta cu dificultăți financiare. În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 304,6 milioane de lei, dar și pierderi nete de 66,49 milioane de lei, față de 15,86 milioane de lei în anul anterior. Deși ocupa locul al treilea în clasamentul exportatorilor ieșeni, situația economică era fragilă.
Imediat după preluare, în aprilie 2026, fabrica a demarat campanii de recrutare. Unitatea avea aproximativ 200 de salariați la momentul transferului, iar ulterior au fost adăugate cel puțin 80 de posturi noi. Această expansiune s-a oprit însă pe fondul problemelor actuale de aprovizionare.