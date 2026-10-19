Firmă de construcții din Iași amendată cu 55.000 de lei pentru neplata salariilor

SC Gemite Technology SRL, o firmă de construcții din Iași, a fost sancționată cu 55.000 de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru neplata la timp a salariilor angajaților în noiembrie și decembrie 2024.
Instanța a respins plângerea formulată de societate, considerând că gradul de pericol social al faptei este ridicat. Judecătorii au reținut faptul că angajații nu au fost lipsiți doar de salariu, ci și de protecția socială asigurată prin plata contribuțiilor la bugetul de stat.
Controlul ITM care a dus la sancțiune a avut loc în ianuarie 2025. Inspectorii au constatat restanțe în plata remunerației pentru ultimele două luni ale anului anterior, o încălcare a legislației muncii care prevede plata salariului cel puțin o dată pe lună.
Valoarea amendei de 55.000 de lei reprezintă aproximativ trei sferturi din profitul net înregistrat de firmă în 2024. În acel an, SC Gemite Technology SRL a avut o cifră de afaceri de aproape 4 milioane de lei și un număr de 20 de angajați.
În fața Judecătoriei din Iași, reprezentanții firmei au argumentat că sancțiunea este disproporționată. Aceștia au invocat întârzierile în plățile efectuate de autoritatea de management pentru un proiect derulat cu fonduri europene, care s-au prelungit până la șase luni, precum și lipsa componentei de cofinanțare guvernamentală din unele tranșe.
Reprezentanții ITM au demonstrat însă că societatea are un istoric contravențional, fiind sancționată în mai multe rânduri încă din 2017. Acest antecedent a fost decisiv pentru menținerea amendei de către instanța de primă grad.
Sentența nu este definitivă. Firma a formulat apel, iar dosarul se află pe rolul Tribunalului, instanță care nu a stabilit încă primul termen de judecată.