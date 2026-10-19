Firmă de construcții din Iași amendată cu 55.000 de lei pentru neplata salariilor

Publicat 19 oct. 2026, 10:17 Sursă g4media

SC Gemite Technology SRL, o firmă de construcții din Iași, a fost sancționată cu 55.000 de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru neplata la timp a salariilor angajaților în noiembrie și decembrie 2024.

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